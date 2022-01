Attacchi no-vax, la solidarietà della Lonardo alla presidente del Consiglio telesino (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCosì la senatrice Sandra Lonardo: “Esprimo tutta la mia vicinanza a Maria Venditti, presidente del Consiglio comunale di Telese Terme e consigliere con delega alle Politiche Sociali, per i vili e abominevoli Attacchi (leggi qui la notizia) di cui è stata fatta oggetto sulla propria pagina Facebook da parte di alcuni no-vax. Non si fa che discutere di violenza sulle donne e a mio giudizio anche un’aggressione di tipo social può essere catalogata come tale. Perché il peso che hanno certi commenti offensivi e levisi della sua dignità di donna è già di per sé discriminatorio e classista. Se poi l’attacco è anche sul piano personale in quanto rappresentante di una istituzione e deputata a prendere decisioni importanti e operare scelte dolorose ma necessarie, siamo davvero ai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCosì la senatrice Sandra: “Esprimo tutta la mia vicinanza a Maria Venditti,delcomunale di Telese Terme e consigliere con delega alle Politiche Sociali, per i vili e abominevoli(leggi qui la notizia) di cui è stata fatta oggetto sulla propria pagina Facebook da parte di alcuni no-vax. Non si fa che discutere di violenza sulle donne e a mio giudizio anche un’aggressione di tipo social può essere catalogata come tale. Perché il peso che hanno certi commenti offensivi e levisisua dignità di donna è già di per sé discriminatorio e classista. Se poi l’attacco è anche sul piano personale in quanto rappresentante di una istituzione e deputata a prendere decisioni importanti e operare scelte dolorose ma necessarie, siamo davvero ai ...

Advertising

MazzuoliRic : RT @MentazB: Domanda seria: Ma DOPO LA DATA del cosidetto obbligo vax per over50, se un novax di 53 anni si 'infetta', fa la quarantena e p… - MentazB : Domanda seria: Ma DOPO LA DATA del cosidetto obbligo vax per over50, se un novax di 53 anni si 'infetta', fa la qua… - GiornaleLORA : Attacchi “NO VAX” alla direttrice del Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello: la solidarietà del DG Messina - caterina_ruju : @Pontifex_it Gli attacchi contro di te mi dispiacciono molto, sono tutti dei no vax. Io sono con te e ti ringrazio e prego per te - actarus1070 : E pure stasera il TG4 delle menzogne ripropone il servizio che i no vax intasano le terapie intensive a danno delle… -