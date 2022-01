“Addio, ti voglio bene”. Grave lutto per Fabio Rovazzi: “Un giorno ci rivederemo” (Di martedì 18 gennaio 2022) Ha compiuto i suoi 28 anni senza una persona che è stata fondamentale per la sua crescita. Fabio Rovazzi, il giorno prima del suo compleanno, ovvero lo scorso 17 gennaio, ha perso la sua adorata nonna, con cui aveva un rapporto davvero speciale. La lunga dedica che ha pubblicato per lei sui social ora sta commovendo migliaia di ammiratori. Un momento proprio buio per Fabio Rovazzi, indubbiamente un compleanno da dimenticare. Il suo unico conforto, come ha scritto nel suo emozionante post Instagram, dove raccoglie la bellezza di 1,4 milioni di affezionati follower, è di immaginarla finalmente vicina a suo nonno. Quest’ultimo era mancato da qualche anno, lasciandola tutta sola. Fabio Rovazzi in lutto “Ti avevo comprato delle carte giganti ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 gennaio 2022) Ha compiuto i suoi 28 anni senza una persona che è stata fondamentale per la sua crescita., ilprima del suo compleanno, ovvero lo scorso 17 gennaio, ha perso la sua adorata nonna, con cui aveva un rapporto davvero speciale. La lunga dedica che ha pubblicato per lei sui social ora sta commovendo migliaia di ammiratori. Un momento proprio buio per, indubbiamente un compleanno da dimenticare. Il suo unico conforto, come ha scritto nel suo emozionante post Instagram, dove raccoglie la bellezza di 1,4 milioni di affezionati follower, è di immaginarla finalmente vicina a suo nonno. Quest’ultimo era mancato da qualche anno, lasciandola tutta sola.in“Ti avevo comprato delle carte giganti ...

