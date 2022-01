Wolff-Hamilton, vertice in arrivo. Ecco quando si deciderà il futuro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Incontro, più un vertice sportivo, del duo Wolff-Hamilton a febbraio che deciderà il futuro del pilota inglese, ex campione del mondo, in Mercedes o più semplicemente in Formula Uno. Dopo l’epilogo incredibile del Gran Premio di Abu Dhabi, Max Verstappen è riuscito a strappare il titolo al britannico dopo l’ingresso in pista della Safety Car. Una situazione gestita male dai Commissari di pista e dalla FIA stessa, secondo la scuderia che ha mantenuto il titolo dei costruttori, che potrebbe portare a disamorare il fenomeno inglese: un suo addio al Circus più importante delle quattro ruote, infatti, non è totalmente da escludere. Toccherà proprio al team principal cercare di rimotivare il suo ragazzo, ancora ferito. Wolff-Hamilton, le parole del CEO di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Incontro, più unsportivo, del duoa febbraio cheildel pilota inglese, ex campione del mondo, in Mercedes o più semplicemente in Formula Uno. Dopo l’epilogo incredibile del Gran Premio di Abu Dhabi, Max Verstappen è riuscito a strappare il titolo al britannico dopo l’ingresso in pista della Safety Car. Una situazione gestita male dai Commissari di pista e dalla FIA stessa, secondo la scuderia che ha mantenuto il titolo dei costruttori, che potrebbe portare a disamorare il fenomeno inglese: un suo addio al Circus più importante delle quattro ruote, infatti, non è totalmente da escludere. Toccherà proprio al team principal cercare di rimotivare il suo ragazzo, ancora ferito., le parole del CEO di ...

