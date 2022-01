Vola la domanda di elettricità, il carbone fa schizzare in alto le emissioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) (di Goffredo Galeazzi) Per l’Agenzia Internazionale per l’energia (Aie) l’inquinamento dovuto alla produzione di energia peggiorerà fino a quando non verranno trovate alternative. In assenza di cambiamenti strutturali più rapidi nel settore, l’impennata globale della domanda di energia registrata nel 2021 – che ha innescato blackout nelle principali economie e portato a massimi storici i prezzi dell’energia - potrebbe innescare altri tre anni di Volatilità del mercato portando le emissioni del settore energetico a livelli record. Si prevede che la domanda aumenterà in media del 2,7% dal 2022 al 2024, sebbene la pandemia e gli alti prezzi dell’energia potrebbero rallentare il trend. “Il forte aumento dei prezzi dell’elettricità negli ultimi tempi ha causato difficoltà a molte famiglie e aziende in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) (di Goffredo Galeazzi) Per l’Agenzia Internazionale per l’energia (Aie) l’inquinamento dovuto alla produzione di energia peggiorerà fino a quando non verranno trovate alternative. In assenza di cambiamenti strutturali più rapidi nel settore, l’impennata globale delladi energia registrata nel 2021 – che ha innescato blackout nelle principali economie e portato a massimi storici i prezzi dell’energia - potrebbe innescare altri tre anni ditilità del mercato portando ledel settore energetico a livelli record. Si prevede che laaumenterà in media del 2,7% dal 2022 al 2024, sebbene la pandemia e gli alti prezzi dell’energia potrebbero rallentare il trend. “Il forte aumento dei prezzi dell’negli ultimi tempi ha causato difficoltà a molte famiglie e aziende in ...

