Si rivede il vero Napoli: doppietta di Lozano, steso il Bologna. Spalletti recupera pure Osimhen (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bologna (ITALPRESS) – Dopo l'1-0 alla Sampdoria, il Napoli vince 2-0 al Dall'Ara e condanna il Bologna alla terza sconfitta interna consecutiva. La doppietta del ritrovato Lozano permette a Spalletti di portarsi a 46 punti in classifica e di guardare con ottimismo al futuro. Inizia infatti a svuotarsi l'infermeria in casa azzurra. Oltre al messicano, spazio a Fabian Ruiz e Zielinski dal 1?, in panchina si riaffaccia Victor Osimhen ma non Insigne. La squadra di Spalletti è in controllo totale, con quasi il 70% del possesso palla. Una circolazione palla che al 20? porta alla prima rete della serata: Elmas crossa dalla sinistra, Lozano si fa trovare pronto e col mancino batte Skorupski sul primo palo. Lo stesso palo che al 40? salva il ...

