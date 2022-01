Scuola: raid studenti davanti sede Usr Lazio, 'alla repressione rispondiamo con la lotta' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - raid questa notte di un gruppo di studenti de La Lupa davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio. Fumogeni rossi e scritte su alcuni muri della sede per contestare la circolare in cui il direttore generale dell'Usr, Rocco Pinneri, ha invitato i dirigenti scolastici a intraprendere provvedimenti disciplinari verso gli autori delle occupazioni. "Sanzioni che stanno iniziando in tutta Roma dal Pirelli, al Virgilio e al Nomentano", denuncia uno studente del Righi all'Adnkronos. alla marcia notturna, sarebbero stati presenti tra gli altri "studenti del liceo Roghi, Tasso, Virgilio ed altre scuole". Riuniti nel movimento unitario 'la Lupa', "hanno marciato portando uno striscione con scritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) -questa notte di un gruppo dide La Lupadell'Ufficio scolastico regionale del. Fumogeni rossi e scritte su alcuni muri dellaper contestare la circolare in cui il direttore generale dell'Usr, Rocco Pinneri, ha invitato i dirigenti scolastici a intraprendere provvedimenti disciplinari verso gli autori delle occupazioni. "Sanzioni che stanno iniziando in tutta Roma dal Pirelli, al Virgilio e al Nomentano", denuncia uno studente del Righi all'Adnkronos.marcia notturna, sarebbero stati presenti tra gli altri "del liceo Roghi, Tasso, Virgilio ed altre scuole". Riuniti nel movimento unitario 'la Lupa', "hanno marciato portando uno striscione con scritto ...

