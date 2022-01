Sabatini: «La Salernitana non è un declassamento, ma un fantastico trampolino di rilancio» (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Salernitana presenta in conferenza stampa il nuovo direttore sportivo, Walter Sabatini, alla presenza del neo presidente Danilo Iervolino. Di seguito le parole di Sabatini riprese da Tuttomercatoweb. “Salerno è un fantastico trampolino di rilancio. Non sono qui per andare altrove, ma vorrei che la mia ripartenza consentisse alla Salernitana di raggiungere i risultati sperati. Sono nel mondo del calcio da una vita, come giocatore ero scarso ma avevo una dote: la velocità. Questo mi permetteva di arrivare in fondo anche a cospetto di avversari più quotati. Vorrei che questa squadra avesse anche questa caratteristica. Ho dimostrato tanto nella mia vita sportiva, mi autocelebro ma so che sono stato bravo in tante realtà in cui ho avuto il piacere di lavorare. Questo non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lapresenta in conferenza stampa il nuovo direttore sportivo, Walter, alla presenza del neo presidente Danilo Iervolino. Di seguito le parole diriprese da Tuttomercatoweb. “Salerno è undi. Non sono qui per andare altrove, ma vorrei che la mia ripartenza consentisse alladi raggiungere i risultati sperati. Sono nel mondo del calcio da una vita, come giocatore ero scarso ma avevo una dote: la velocità. Questo mi permetteva di arrivare in fondo anche a cospetto di avversari più quotati. Vorrei che questa squadra avesse anche questa caratteristica. Ho dimostrato tanto nella mia vita sportiva, mi autocelebro ma so che sono stato bravo in tante realtà in cui ho avuto il piacere di lavorare. Questo non ...

