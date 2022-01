Quirinale, Salvini alza posta: “In arrivo nostra proposta” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mercoledì o giovedì sarà il giorno dello show down. Che significa ‘resa dei conti’ in un centrodestra che appena si alza dalla tavola di Villa Grande, torna a muoversi in ordine sparso, a iniziare dal leader della Lega, Matteo Salvini. Che oggi ha di nuovo fatto capire, a chiare lettere, che le carte sul Colle le vuole dare lui. “La settimana prossima – ha detto dopo aver spiegato che in settimana, entro lunedì 24, “sapremo degli incontri e dei conti di Silvio Berlusconi” – la Lega farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti”. Parole che cadono come un macigno nei taccuini dei giornalisti convocati dal leader leghista. E’ il piano ‘b’, che torna a seminare zizzania nel centrodestra, un piano sempre negato (o visto come subordinato) ma pronto prendersi di nuovo la scena, tra un plauso e l’altro al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mercoledì o giovedì sarà il giorno dello show down. Che significa ‘resa dei conti’ in un centrodestra che appena sidalla tavola di Villa Grande, torna a muoversi in ordine sparso, a iniziare dal leader della Lega, Matteo. Che oggi ha di nuovo fatto capire, a chiare lettere, che le carte sul Colle le vuole dare lui. “La settimana prossima – ha detto dopo aver spiegato che in settimana, entro lunedì 24, “sapremo degli incontri e dei conti di Silvio Berlusconi” – la Lega farà una proche penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti”. Parole che cadono come un macigno nei taccuini dei giornalisti convocati dal leader leghista. E’ il piano ‘b’, che torna a seminare zizzania nel centrodestra, un piano sempre negato (o visto come subordinato) ma pronto prendersi di nuovo la scena, tra un plauso e l’altro al ...

