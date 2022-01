Pronto un altro rinnovo in casa Inter, le ultime! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo il pareggio in casa bergamasca l’Inter e la società pensa subito al mercato in ottica rinnovi di contratto dei suoi pupilli e in questo capitolo si lavora per rinnovare il capitano Samir Handanovic. Handanovic rinnovo Inter Una prestazione che ha del clamoroso quella di ieri da parte di Handanovic, il portiere sloveno ha tenuto infatti a galla la squadra nerazzurra con parate davvero complicate, tanto da guadagnarsi molto probabilmente il rinnovo di contratto ancora per la prossima stagione, nonostante l’arrivo certo di Onana che ha già firmato con l’Inter e arriverà a zero questa estate. Sarà quindi il decimo anno in casa nerazzurra per Samir, un grande traguardo. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo il pareggio inbergamasca l’e la società pensa subito al mercato in ottica rinnovi di contratto dei suoi pupilli e in questo capitolo si lavora per rinnovare il capitano Samir Handanovic. HandanovicUna prestazione che ha del clamoroso quella di ieri da parte di Handanovic, il portiere sloveno ha tenuto infatti a galla la squadra nerazzurra con parate davvero complicate, tanto da guadagnarsi molto probabilmente ildi contratto ancora per la prossima stagione, nonostante l’arrivo certo di Onana che ha già firmato con l’e arriverà a zero questa estate. Sarà quindi il decimo anno innerazzurra per Samir, un grande traguardo. Daniele Scrazzolo

