Napoli, dottoressa del Vecchio Pellegrini aggredita a calci e pugni: volevano rubarle il cellulare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: Chiara Lanza Volpe (dottoressa dell’Ospedale Vecchio Pellegrini) ha raccontato sui social la brutta esperienza vissuta mentre rientrava a casa. Amaro sfogo sui social di Chiara Lanza Volpe, medico chirurgo 32enne dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, aggredita di notte in via Duomo da un rapinatore mentre rientrava a casa. La donna è stata Leggi su 2anews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cronaca di: Chiara Lanza Volpe (dell’Ospedale) ha raccontato sui social la brutta esperienza vissuta mentre rientrava a casa. Amaro sfogo sui social di Chiara Lanza Volpe, medico chirurgo 32enne dell’Ospedaledidi notte in via Duomo da un rapinatore mentre rientrava a casa. La donna è stata

Advertising

Corriere : Napoli, dottoressa aggredita davanti casa con calci e pugni: sono piena di lividi, questa città è invivibile - danieledv79 : RT @Corriere: Napoli, dottoressa aggredita davanti casa con calci e pugni: sono piena di lividi, questa città è invivibile - rep_napoli : Napoli, giovane dottoressa aggredita con calci e pugni sotto casa per portarle via il cellulare [aggiornamento dell… - codeghino10 : RT @Corriere: Napoli, dottoressa aggredita davanti casa con calci e pugni: sono piena di lividi, questa città è invivibile - newsdinapoli : Dottoressa siciliana derubata e picchiata a Napoli: “Perché investire in questa città se mi risponde aggredendomi?”… -