Milan-Spezia | il vice designatore Gervasoni chiede scusa per errore Serra | “Mi dispiace davvero”

"Mi dispiace davvero". Come comunicato dall'Ansa, il vice designatore della Can A dell'Aia, Andrea Gervasoni, ha chiesto scusa al Milan incontrando i dirigenti rossoneri dopo il grave errore dell'arbitro Serra che ha favorito lo Spezia incidendo sul risultato. L'Aia non esprimerà una sua posizione ufficiale, ma l'ex arbitro di Mantova attuale braccio destro di Rocchi ha voluto manifestare arrivata "l'ovvio rincrescimento" per l'errore.

