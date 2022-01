Milan-Spezia, arrivano le scuse dell’Aia: provvedimenti in vista? (Di martedì 18 gennaio 2022) L’errore compiuto in occasione del gol di Messias può costare caro a Marco Serra, arbitro designato per il match di San Siro. A tal proposito, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri) hanno deciso di scusarsi col Milan. Serra, Milan, AIA (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)La società rossonera e i giocatori hanno “perdonato” gli errori commessi dal direttore di gara che, già dal campo, si è reso conto della scelta errata. Ciò però comporterà delle conseguenze. Difatti, con ogni probabilità il 39enne torinese verrà punito con una sosta dal campo di almeno due giornate. POTREBBE INTERESSARTI: FIFPro World XI, la top 11 dell’anno: presenti tre italiani Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) L’errore compiuto in occasione del gol di Messias può costare caro a Marco Serra, arbitro designato per il match di San Siro. A tal proposito, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici(Associazione Italiana Arbitri) hanno deciso di scusarsi col. Serra,, AIA (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)La società rossonera e i giocatori hanno “perdonato” gli errori commessi dal direttore di gara che, già dal campo, si è reso conto della scelta errata. Ciò però comporterà delle conseguenze. Difatti, con ogni probabilità il 39enne torinese verrà punito con una sosta dal campo di almeno due giornate. POTREBBE INTERESSARTI: FIFPro World XI, la top 11 dell’anno: presenti tre italiani

