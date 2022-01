Manila e Manuel fanno pace prima dell’addio: lei scrive una lettera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da settimane ormai sentiamo dire che Manuel Bortuzzo sta per lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 ma in realtà il concorrente è ancora un giocatore a quanto pare. Sarà la puntata di oggi l’ultima per Manuel? Potrebbe essere, considerato anche quello che è successo nelle ultime ore. Manila Nazzaro infatti ha scritto una lettera a Manuel perchè ha pensato di non rivederlo per molto tempo e ha voluto in qualche modo mettere un punto a tutto quello che è successo per provare a lasciarsi in modo diverso. Una sorta di pace prima dell’addio, una lettera che Manila ha consegnato poche ore fa a Manuel e che il Bortuzzo ha accettato con affetto. Manila ha atteso tra le braccia di Lulù che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da settimane ormai sentiamo dire cheBortuzzo sta per lasciare la casa del Grande Fratello VIP 6 ma in realtà il concorrente è ancora un giocatore a quanto pare. Sarà la puntata di oggi l’ultima per? Potrebbe essere, considerato anche quello che è successo nelle ultime ore.Nazzaro infatti ha scritto unaperchè ha pensato di non rivederlo per molto tempo e ha voluto in qualche modo mettere un punto a tutto quello che è successo per provare a lasciarsi in modo diverso. Una sorta di, unacheha consegnato poche ore fa ae che il Bortuzzo ha accettato con affetto.ha atteso tra le braccia di Lulù che ...

