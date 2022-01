Magistratura | Giuseppina D’Inverno MI eletta presidente della Giunta sezionale Anm di Napoli

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Laesecutivaper il Distretto didell’Associazione nazionale magistrati, nella composizione rinnovata a seguito alle elezioni del 12-14 dicembre, ha proceduto all’unanimità all’elezione del(listaIndipendente), del segretario, Giusi Piscitelli (lista Unità per la Costituzione), e del tesoriere nella persona di Cristina Curatoli (lista Autonomia e Indipendenza). Nella seduta del 13 gennaio è stato inoltre approvato un programma “condiviso e unitario” da attuare nel corso del mandato 2021-2025 e, “al fine di instaurare un raccordo stabile con il territorio”, sono stati designati due referenti per ciascun Ufficio del Distretto: ...

Alla fine delle votazioni due seggi sono andati a "Indipendente", di cui fa parte D'Inverno e a "Unità per la Costituzione". Un seggio ciascuno per "Area Democratica per la ... La Giunta esecutiva sezionale per il Distretto di Napoli dell'Anm ha proceduto all'elezione del presidente della Giunta sezionale ...