Lozano | “Insigne via? Non so se succederà il prossimo anno!”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Hirvingha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Bologna Napoli, terminata sul punteggio di due a zero per gli azzurri, proprio grazie alla doppietta di. Il messicano ha sottolineato l’importanza di pensare partita per partita anche per quanto riguarda lo scudetto E si è detto molto contento per la prestazione sua e di tutta la squadra di stasera. Queste le parole del Chucky: “Stasera è stata la serata perfetta, siamo una squadra forte e dobbiamo pensare partita per partita. Tornare dopo il Covid è stato un po’ difficile perché non mi allenavo da quindici giorni, ma stasera è andato tutto per il verso giusto. Se pensiamo allo scudetto? Il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita per partita, come ho detto. Il siparietto con Di Lorenzo? Sono scivolato un paio di volte, il campo era brutto e ho preso un paio di botte. ...