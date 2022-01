Live Bologna-Napoli 0-2 | Contropiede e doppietta di Lozano!

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Vincere per restare attaccati al treno scudetto. Dopo la sconfitta di coppa con la Fiorentina, ilsfida ila domicilio e cerca punti preziosi per avvicinare l'Inter bloccata ieri...

Advertising

MondoNapoli : LIVE - Bologna-Napoli, primi cambi e ammonizioni - - MondoNapoli : LIVE - Bologna-Napoli, Goooal! Raddoppio di Lozano - - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #BolognaNapoli 0-2: doppietta per #lozano #ForzaNapoliSempre - fcin1908it : LIVE / Serie A, Milan-Spezia: 1-0; Bologna-Napoli: 0-2. Doppietta di Lozano - - statodelsud : Serie A, Milan-Spezia 0-0 e Bologna-Napoli 0-1. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Bologna

Thiago Motta Il tabellino di- Napoli 0 - 1leggi anche Serie A, i risultati: vincono Torino, Lazio e Juventus. HIGHLIGHTS 20' Lozano (N)(3 - 4 - 1 - 2): Skorupski; Soumaoro, ...... il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall'Ara,e Napoli si affrontano nel match ...48' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!! Azione strepitosa del Napoli che porta palla per il campo, Fabian Ruiz riceve da Zielinski e trova Lozano al centro, il messicano salta Skorupski e insacca il 2-0. 19.18 ...Ma Skorupski chiude lo specchio della porta compiendo un vero e proprio miracolo. Benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Napoli, gara valida per 22esima giornata di Serie A. Il Napoli fa visita al ...