LIVE Berrettini-Nakashima 2-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: equilibrio nel primo set sulla Margaret Court Arena! (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Troppo lontano l’italiano nell’approccio alla palla. Back di rovescio in rete. 15-15 Scappa via il diritto di Berrettini dal centro del campo. 15-0 Terzo ace dell’azzurro. 2-3 Parziale di 12-0 al servizio per Nakashima che non ha perso punti. 40-0 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di Berrettini. 30-0 Diritto in rete di Berrettini in risposta. 15-0 Gran prima centrale di Nakashima. 2-2 Importantissimo game vinto da Berrettini che ha annullato anche due chance di break in 5 minuti di gioco. AD-40 Altro errore di rovescio dell’americano con il back. 40-40 Berrettini si salva grazie al servizio: rovescio lungo di Nakashima. 30-40 Seconda al corpo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Troppo lontano l’italiano nell’approccio alla palla. Back di rovescio in rete. 15-15 Scappa via il diritto didal centro del campo. 15-0 Terzo ace dell’azzurro. 2-3 Parziale di 12-0 al servizio perche non ha perso punti. 40-0 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di. 30-0 Diritto in rete diin risposta. 15-0 Gran prima centrale di. 2-2 Importantissimo game vinto dache ha annullato anche due chance di break in 5 minuti di gioco. AD-40 Altro errore di rovescio dell’americano con il back. 40-40si salva grazie al servizio: rovescio lungo di. 30-40 Seconda al corpo di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Nakashima 1-2 Australian Open 2022 in DIRETTA: game rapidi sulla Margaret Court Arena! -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Nakashima Australian Open 2022 in DIRETTA: Svitolina avanti di un set contro Ferro! A seguire l’azz… - Eurosport_IT : Ora tocca al nostro Matteo: ci siete? ???? Segui Nakashima-Berrettini LIVE su @discoveryplusIT ed… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Matteo Berrettini debutta contro Brandon Nakashima, nel primo precedente tra… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Nakashima Australian Open 2022 in DIRETTA: Svitolina avanti di un set contro Ferro! A seguire l’azz… -