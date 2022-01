Liberate Lady al Qaida | assale una sinagoga e viene ucciso

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dieci ore di trattative serrate e poi la svolta con l'entrata in azione delle teste di cuoio. Una squadra speciale arrivata da Quantico, in Virginia, ha messo in salvo tutti gli ostaggi della...

Agenzia ANSA

Dieci ore di trattative serrate e poi la svolta con l'entrata in azione delle teste di cuoio. Una squadra speciale arrivata da Quantico, in Virginia, ha messo in salvo tutti gli ostaggi della sinagoga ...... sono statedalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nel tempio con un blitz. Il sequestratore, che chiedeva la scarcerazione di una ex scienziata pakistana, Aafia Siddiqui - '...Dieci ore di trattative serrate e poi la svolta con l'entrata in azione delle teste di cuoio. Una squadra speciale arrivata da Quantico, in ...Paura in una sinagoga di Colleyville, in Texas, dove un uomo si è barricato prendendo 4 persone in ostaggio, tra cui il rabbino. Un blitz delle ...