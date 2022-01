La Roma chiarisce sul rigorista: non è più Veretout! (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Roma ha dovuto necessariamente chiarire la questione sul rigorista. La situazione già prima dell’arrivo non era così certa, tant’è che inizialmente il rigorista designato era Veretout. Il francese però recentemente ha sbagliato qualche rigore di troppo e perciò il suo posto è stato messo in discussione. Al suo posto son salite le quotazioni di capitan Pellegrini. L’acquisto di Sergio Oliveira dal Porto ha immesso ulteriore confusione, tant’è che il portoghese ha battuto e segnato il rigore della vittoria col Cagliari: ma alla fine che è il rigorista della Roma? Roma, presa la decisione sul rigorista dei giallorossi: non è più Veretout! Roma, rigorista, Pellegrini L’arrivo di Sergio Oliveira ha causato un ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Laha dovuto necessariamente chiarire la questione sul. La situazione già prima dell’arrivo non era così certa, tant’è che inizialmente ildesignato era Veretout. Il francese però recentemente ha sbagliato qualche rigore di troppo e perciò il suo posto è stato messo in discussione. Al suo posto son salite le quotazioni di capitan Pellegrini. L’acquisto di Sergio Oliveira dal Porto ha immesso ulteriore confusione, tant’è che il portoghese ha battuto e segnato il rigore della vittoria col Cagliari: ma alla fine che è ildella, presa la decisione suldei giallorossi: non è più, Pellegrini L’arrivo di Sergio Oliveira ha causato un ...

Advertising

1958Aldo : @Emiliano_2772 @MaiorinoM5S 2/x citando una relazione di una conferenza di Notai e pure una sentenza della Corte d'… - Retedellereti : @JackieMilesiF @PBerizzi @Avvenire_Nei questa è una informazione che chiarisce qualcosa; apprezziamo la dichiarazio… - petulo72 : Calenda? Secondo me nn sa ancora che le comunali di Roma sono finite, chiarisce lui che cazzo di parassita è! - messveneto : Raggi: “Basta caccia alle streghe e divisione Vax-No Vax”. Ma non chiarisce sulla sua vaccinazione: L’ex sindaca di… - mariamacina : RT @ilriformista: La foto dell'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, immortalata in fila davanti a una farmacia di Monte Mario per fare un tam… -