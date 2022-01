La ex di Balotelli smentisce le molestie in Brasile | “Non lo erano | storia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La ex fiamma del calciatore ha dato la sua versione in merito ai fatti accaduti in occasione della sua partecipazione al reality brasiliano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli smentisce

Corriere dello Sport

...seguito all'esperienza al Grande Fratello Vip ha provato a ricucire un legame con Mario... Dayane Mellole violenze a La Fazenda Nel programma di Silvia Toffanin Dayane Mello ha ...Super Marionon simai. Nemmeno in Turchia perde il vizio di far parlare di sé. L'ex attaccante della Nazionale italiana finisce spesso agli onori di cronaca per le sue celebri 'balotellate' ...La ex fiamma del calciatore ha dato la sua versione in merito ai fatti accaduti in occasione della sua partecipazione al reality brasiliano ...