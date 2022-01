Inter | Cesari sicuro | C' era un rigore netto per l' Atalanta Il VAR doveva intervenire VIDEO

Advertising

zazoomblog : Inter Cesari sicuro: Cera un rigore netto per lAtalanta. Il VAR doveva intervenire (VIDEO) - #Inter #Cesari… - Pall_Gonfiato : #AtalantaInter l'ex arbitro #Cesari analizza i casi da moviola - CorJuve : RT @carmenbonvil: Che tenerezza CESARI.... quando si chiede xe' il var nn è intervenuto nel guardare il fallo di mano ..davanti alla porta… - mcrisj01 : RT @carmenbonvil: Che tenerezza CESARI.... quando si chiede xe' il var nn è intervenuto nel guardare il fallo di mano ..davanti alla porta… - davideinno85 : RT @Avv_Bianco_Nero: @MischiGiordano Cesari conferma, errore del var, rigore netto, il resto sono chiacchiere, ennesimo favore all’inter do… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Cesari

E' stato giudicato in maniera differente dai vari moviolisti il mani di D'Ambrosio in area durante Atalanta -. Per Marelli il regolamento parla chiaro e quello non è rigore, per Grazianoinvece sì. L?ex arbitro genovese, che a Pressing su Italia1 confonde D'Ambrosio con Skriniar , dice Poi ...... in diretta alle ore 17:30, su Italia 1 telecronaca: Simone Malagutti e Giancarlo Camolese- ... Riccardo Ferri, Daniele Miceli e Graziano. GIOVEDÌ 20 GENNAIO: Roma - Lecce , in diretta ...Al 79’ di Atalanta-Inter, sul colpo di testa di Pasalic, Skriniar colpisce con il braccio destro. Non se ne accorge nessuno, tranne Freuler che protesta: perché il Var non è andato a rivedere?Su gran parte dei quotidiani sportivi di oggi non si legge altro che 'Frenata Inter', 'Frenata show' e, ancora più surreale, 'Sorpasso Milan'. L'Inter resta forte anche dopo il pareggio contro l'Atala ...