(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ildeglidel match tra Matteoe Brandon, valevole per il primo turno degli. Un match intenso e dispendioso, durato oltre tre ore: il tennista romano si impone in quattro set, per 4-6 6-2 7-6 (5) 6-3. Successo importante per il numero 7 al mondo al rientro dall’infortunio, che contro lo statunitense deve anche fare i conti con i problemi allo stomaco che ne hanno anche messo a rischio la partecipazione, come ammetterà lui stesso nell’intervista post match. SportFace.

Advertising

OA_Sport : Le migliori immagini del match tra Matteo Berrettini e Brandon Nakashima - sportface2016 : #Berrettini soffre ma alla fine batte #Nakashima: il VIDEO degli HIGHLIGHTS #AusOpen -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Berrettini

Eurosport IT

... PROGRAMMA E TV L'incontro trae Nakashima si svolgerà stanotte, tra domenica 16 e ... In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti epost - match.... PROGRAMMA E TV La sfida trae Nakashima si svolgerà in data lunedì 17 gennaio , con ... In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sulla sfida conpost -...Highlights Berrettini-Nakashima: Australian Open 2022 (VIDEO). I punti salienti del match valevole per il primo turno del primo slam dell'anno ...E poi sempre più spesso, spero» «A Torino stavo giocando bene, tra i top 8 mi sentivo al posto mio, avevo tanta fiducia. La cosa buona è che, ogni volta, mi sento come se avessi messo un mattone in pi ...