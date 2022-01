Green pass, la lista dei negozi dove non servirà: ecco tutte le novità (Di lunedì 17 gennaio 2022) I ministeri competenti hanno trovato la quadra per stilare l'elenco di attività nelle quali non verrà richiesto nessun tipo di Green pass Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) I ministeri competenti hanno trovato la quadra per stilare l'elenco di attività nelle quali non verrà richiesto nessun tipo di

Advertising

NicolaPorro : ?? Quelli di #AmnestyInternational sono dei cattivi #novax? No. Eppure lanciano un allarme sul green pass ?? - AlexBazzaro : Il vaccino non blocca il contagio. Ormai è palese. Quindi il green pass che segrega i non vaccinati è del tutto inu… - AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - poscide : RT @AlexBazzaro: Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e professi… - CoronaLupo : RT @SandraGiorno70: CONTE VERGOGNATI Dopo il Super green pass che ti definisce super lecchino del Drago vorresti riscrivere la Costituzion… -