GF Vip, "Sembra che non hai mai visto un uomo!": Lulù sbotta contro Jessica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Accesa discussione in casa tra le sorelle Selassié: Lulù rimprovera duramente Jessica per il suo comportamento, cos'è successo. Da quando Alessandro Basciano ha messo piede al GF Vip, spesso in puntata vengono dedicate clip a Jessica Selassié. Questo perché la principessa ha sempre palesato un interesse nei confronti dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne ma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

