GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò cacciati da una cena (Di lunedì 17 gennaio 2022) Amatissimi su Instagram, dove vantano migliaia di followers, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ieri sera hanno raccontato ai loro fan come mai è saltata una cena di cui avevano parlato e dove sarebbero dovuti andare nel weekend. Si trattava di una “cena con delitto”, organizzata in un teatro con la partecipazione di una compagnia di attori. “Siamo stati cacciati all’ingresso perché ho avuto un incomprensione con il signore che mi ha fatto prenotare, pensavo di aver prenotato e invece no” ha ammesso candidamente il figlio di Walter Zenga. Che poi ha aggiunto scherzosamente: “Siamo stati fatti fuori”. Andrea insomma era convinto di aver prenotato, ma non lo aveva ancora fatto. Poco male: la coppia ha fatto sapere di essere andata a ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Amatissimi su Instagram, dove vantano migliaia di followers,ieri sera hanno raccontato ai loro fan come mai è saltata unadi cui avevano parlato e dove sarebbero dovuti andare nel weekend. Si trattava di una “con delitto”, organizzata in un teatro con la partecipazione di una compagnia di attori. “Siamo statiall’ingresso perché ho avuto un incomprensione con il signore che mi ha fatto prenotare, pensavo di aver prenotato e invece no” ha ammesso candidamente il figlio di Walter. Che poi ha aggiunto scherzosamente: “Siamo stati fatti fuori”.insomma era convinto di aver prenotato, ma non lo aveva ancora fatto. Poco male: la coppia ha fatto sapere di essere andata a ...

