Genoa, il difensore ai saluti: “lascio una seconda pelle” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Termina dopo sei stagioni e mezzo l’avventura al Genoa di Davide Biraschi. Il 27enne difensore romano ha infatti accettato l’offerta del Karagumruk, club della Serie A nel quale si trasferirà in prestito fino al termine di questa stagione. Davide Braschi, ex difensore del Genoa, ora in prestito al KaramgumruckBiraschi ha salutato i suoi ormai vecchi tifosi con un lungo e toccante messaggio diffuso tramite i propri profili social: “Non è mai facile cambiare, anche quando si tratta di un ‘arrivederci’. Ed è ancora più difficile se lasci dopo 5 anni una Città che senti tua anche se non ci sei nato, una squadra la cui maglia senti cucita sulla pelle, tanti compagni e tanti amici. Avrei preferito andare via sapendo il Genoa in una situazione di classifica migliore, ma ho la massima ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Termina dopo sei stagioni e mezzo l’avventura aldi Davide Biraschi. Il 27enneromano ha infatti accettato l’offerta del Karagumruk, club della Serie A nel quale si trasferirà in prestito fino al termine di questa stagione. Davide Braschi, exdel, ora in prestito al KaramgumruckBiraschi ha salutato i suoi ormai vecchi tifosi con un lungo e toccante messaggio diffuso tramite i propri profili social: “Non è mai facile cambiare, anche quando si tratta di un ‘arrivederci’. Ed è ancora più difficile se lasci dopo 5 anni una Città che senti tua anche se non ci sei nato, una squadra la cui maglia senti cucita sulla, tanti compagni e tanti amici. Avrei preferito andare via sapendo ilin una situazione di classifica migliore, ma ho la massima ...

