Flavia Vento conferma la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione

AlkmeneKlio : RT @louhenrydavid: @alecattelan Nole sta a Rosa Parks come Flavia Vento a Rita Levi Montalcini. - Iamdavide1 : Esigo la Cipriani giurata alla pupa e il secchione, insieme a Barbara e insieme alla Elia e Flavia Vento. E nessuno… - Hosemprecaldo : #avantiunaltropuredisera ma Flavia Vento che crede che i rettiliani controllino il mondo? - 05Frenk : RT @Iamdavide1: Mettete la Cipriani alla pupa e il secchione, con Barbara d'urso, Antonella Elia e Flavia Vento! Piersilvio ascoltami! ????#… - Iamdavide1 : Mettete la Cipriani alla pupa e il secchione, con Barbara d'urso, Antonella Elia e Flavia Vento! Piersilvio ascolta… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento

, nelle ultime settimane, ha parlato più volte del suo " amore finto " con Tom Cruise : la showgirl ha creduto che il celebre divo hollywoodiano la stesse corteggiando per sei mesi ma la ..., il flirt con Tom Cruise/ "Ho vissuto un sogno, ma era una truffa amorosa" Marco Prato, Tom Cruise, Francesco Totti: gli ex più noti diha avuto diverse storie ...Avanti un altro! Pure di sera, Alex Belli sbaglia le risposte. Paolo Bonolis: “Non sai una mazza” Prima puntata di Avanti un altro! Pure di sera dove gli ...Flavia Vento non ha ancora incontrato il grande amore: tra i suoi ex più celebri ci sono Marco Prato, Fabrizio Bentivoglio e un finto Tom Cruise.