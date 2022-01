È morta a 99 anni Elena Curti, la figlia segreta di Mussolini: fu arrestata a Dongo con il Duce (Di lunedì 17 gennaio 2022) Elena Curti, figlia segreta di Benito Mussolini, nata una settimana prima della marcia su Roma, è morta all’età di 99 anni nella sua casa di Acquapendente, in provincia di Viterbo. I funerali, apprende l’Adnkronos, si terranno domani, martedì 18 gennaio, nella cattedrale del Santo Sepolcro di Acquapendente. Dopo aver vissuto in Spagna per oltre 40 anni, intorno al 2000, Elena Curti, figlia mai riconosciuta da Benito Mussolini era rientrata in Italia e si era stabilita a vivere nel paese dell’alto Lazio, assieme al marito Enrico Miranda, che morirà nel 2008, tenente dell’aviazione che il Duce decorò sul campo per l’eroico comportamento tenuto come primo pilota nella ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022)di Benito, nata una settimana prima della marcia su Roma, èall’età di 99nella sua casa di Acquapendente, in provincia di Viterbo. I funerali, apprende l’Adnkronos, si terranno domani, martedì 18 gennaio, nella cattedrale del Santo Sepolcro di Acquapendente. Dopo aver vissuto in Spagna per oltre 40, intorno al 2000,mai riconosciuta da Benitoera rientrata in Italia e si era stabilita a vivere nel paese dell’alto Lazio, assieme al marito Enrico Miranda, che morirà nel 2008, tenente dell’aviazione che ildecorò sul campo per l’eroico comportamento tenuto come primo pilota nella ...

