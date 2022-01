Djokovic torna a Belgrado | gli Australian open iniziano senza il numero uno al mondo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha fatto solo una sosta all’aeroporto internazionale di Dubai per poi ripartire alla volta di, Novakche ha lasciato ieri l’Australia alle 22:51 ora locale (le 12:51 in Italia) su un volo da Melbourne diretto negli Emirati dopo essere stato espulso dal governo in seguito alla sentenza della Corte federalea. Che ha respinto la richiesta di appello contro la cancellazione del visto, della star mondiale del tennis maschile non vaccinata. Una scelta che l’atleta, fotografato a Dubai mentre si accomoda nell’aereo che lo sta portando in Serbia, ha spiegato prima a voce e, poi, due giorni fa, in un lunghissimo post sul suo profilo Instagram nel quale dice di voler “affrontare la disinformazione continua” sul suo conto ricostruendo dettagliatamente tutte le fasi della vicenda che, per 11 giorni lo ha contrapposto, ...

Non ci sarà il numero uno al mondo Novak, conosciamo tutti le note vicende di queste ... in Top Tennei primi cinque Rafael Nadal che supera Andrey Rublev. Bella notizia per i colori ...COPPA ITALIA - Coppa Italia, martedì siin campo per gli ottavi di finale con le gare ... TENNIS - Cambiamo argomento, tennis caso, dopo la decisione della Corte Federale australiana, ...E' iniziato davvero male il 2022 di Novak Djokovic e anche il resto dell'anno non promette bene. Mentre il campione serbo sta facendo ritorno a Belgrado su un aereo partito nella notte italiana da Dub ...Il governo di Parigi mette in chiaro le modalità per partecipare e anche Roma si adegua: "Dovrà essere in regola" ...