Costa: ora regole diverse per i vaccinati | Record di dosi: 4,5 mln in 7 giorni | Ospedali, occupazione reparti al 29% (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stop alle quarantene per gli asintomatici vaccinati e stop alla chiusura delle scuole anche nei Comuni in zona rossa . In un'intervista al Giornale, il sottosegretario Andrea Costa delinea le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stop alle quarantene per gli asintomaticie stop alla chiusura delle scuole anche nei Comuni in zona rossa . In un'intervista al Giornale, il sottosegretario Andreadelinea le ...

