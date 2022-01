Conti pubblici, quali e quante risorse vanno ai Comuni e agli enti locali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tra legge di Bilancio, Milleproroghe e conversione Decreto Pnrr, il Governo ha stanziato e disciplinato l’utilizzo di ingenti risorse che, stando a quanto emerso dalla ricerca condotta dal Centro Studi enti locali (Csel), nel 2022 si aggirano intorno ai 2,6 miliardi di euro. Queste risorse sono fondamentali per il quadro economico non solo del 2022 ma anche dei prossimi anni: nelle casse dei Comuni italiani arriveranno 2,7 miliardi nel 2023, poco meno di 3,3 mld nel 2024, 2,8 mld nel 2025, 3,4 mld nel 2026 e 2027, 3,5 nel 2028, 3,6 nel 2029 e 3,5 nel 2030. quante di quelle risorse dovranno essere gestite direttamente dagli enti locali e a quale scopo? Opere pubbliche, gli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tra legge di Bilancio, Milleproroghe e conversione Decreto Pnrr, il Governo ha stanziato e disciplinato l’utilizzo di ingche, stando a quanto emerso dalla ricerca condotta dal Centro Studi(Csel), nel 2022 si aggirano intorno ai 2,6 miliardi di euro. Questesono fondamentali per il quadro economico non solo del 2022 ma anche dei prossimi anni: nelle casse deiitaliani arriveranno 2,7 miliardi nel 2023, poco meno di 3,3 mld nel 2024, 2,8 mld nel 2025, 3,4 mld nel 2026 e 2027, 3,5 nel 2028, 3,6 nel 2029 e 3,5 nel 2030.di quelledovranno essere gestite direttamente de a quale scopo? Opere pubbliche, gli ...

