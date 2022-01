Clermont vs Strasburgo | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilè alla 21esima partita della Ligue 1, ancora alla ricerca della prima vittoria dell’anno quando mercoledì 19 gennaio ospiterà lodallo Stade Gabriel Montpied. Les Lanciers si trova appena un punto sopra la linea della retrocessione, dopo la sconfitta per 4-0 contro il Monaco lo scorso fine settimana, mentre loha segnato tre gol negli ultimi 15 minuti di domenica, battendo 3-1 il Montpellier. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Verso la fine del primo tempo di domenica, alcuni errori costosi hanno aperto le porte ai Les Monegasques, che si sono portati in vantaggio per 1-0 nell’intervallo, quando il ...