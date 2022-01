Bianca Guaccero e il dramma della malattia | Credevo di essere pazza

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Di bellezza tipicamente mediterranea,ha raggiunto rapidamente le vettepopolarità. Amatissima, vera pugliese di Bitonto,debutta come attrice nella fiction "Capri"Rai dove tutti ne abbiamo ammirato la bellezza e il talento indiscusso. Successivamente conduce programmi televisivi in ??cui emergono il suo carattere e il suo stile energico e libero. Non tutti sanno che da piccola scappava di casa perché la sua famiglia non le permetteva di partecipare ai concorsi di bellezza, di cui aveva tanta paura. Quando Pippo Baudo la volle al suo fianco, insieme a Piero Chiambretti, nella guida del Festival di Sanremo, è qui che avviene la sua definitiva consacrazione. Poi arriva il suo primo spettacolo da vera conduttrice a "Detto fatto", su Rai2. Un successo incredibile che fa ...