Belen Rodriguez è single: lo rivela lei stessa in una Instagram Story (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le voci di corridoio degli ultimi giorni erano vere: Belen Rodriguez è di nuovo single e la sua relazione con Antonino Spinalbese è giunta al termine. Dopo la nascita della piccola Luna Marì, la coppia sarebbe entrata in crisi: una crisi raccontata nei minimi dettagli da siti web e riviste, che hanno seguito la vicenda ed hanno spiegato come i due abbiano provato a fare diversi tentativi per ritrovare un equilibrio, anche attraverso piccole fughe dalla città. La fine della storia però sarebbe stata inevitabile, ed oggi a confermarlo è stata la stessa modella e influencer, attraverso delle Instagram Stories. Impegnata in cucina con il piccolo Santiago, Belen ha dichiarato: Signor Santiago in cucina, vediamo se regge la pressione del teleobiettivo, bravissimo, perfetto. Ti ... Leggi su trashblog (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le voci di corridoio degli ultimi giorni erano vere:è di nuovoe la sua relazione con Antonino Spinalbese è giunta al termine. Dopo la nascita della piccola Luna Marì, la coppia sarebbe entrata in crisi: una crisi raccontata nei minimi dettagli da siti web e riviste, che hanno seguito la vicenda ed hanno spiegato come i due abbiano provato a fare diversi tentativi per ritrovare un equilibrio, anche attraverso piccole fughe dalla città. La fine della storia però sarebbe stata inevitabile, ed oggi a confermarlo è stata lamodella e influencer, attraverso delleStories. Impegnata in cucina con il piccolo Santiago,ha dichiarato: Signor Santiago in cucina, vediamo se regge la pressione del teleobiettivo, bravissimo, perfetto. Ti ...

Advertising

PorcodelMolente : Belén Rodriguez non si nasconde più e ammette: “Sono single”. L’annuncio via social insieme al figlio Santiago… - FQMagazineit : Belén Rodriguez non si nasconde più e ammette: “Sono single”. L’annuncio via social insieme al figlio Santiago - IncontriClub : “Mamma è single”: le parole di Belen al figlio Santiago - infoitcultura : Belén Rodriguez è single, la conferma (via social) della rottura con Antonino Spinalbese - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez conferma la fine della storia con Antonino Spinalbese #belen #rodriguez #conferma #storia #antonino… -