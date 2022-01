Belen è single | c’è la conferma ufficiale | come si sta consolando ora

(Di lunedì 17 gennaio 2022), da poco rientrata dalle vacanze insieme all’amica Patrizia Griffi confessa di essere ritornata: le parole della showgirl argentina Soltanto qualche giorno fa,Rodriguez, è tornata dalle vacanze trascorse insieme all’amica Patrizia Griffi. Dunque, la modella ha passato le festività lontana da Antonino Spinalbese.Rodriguez (screenshot da Instagram)Al suo ritorno, ad aspettarla in aeroporto, c’era l’ex marito Stefano Da Martino e subito il web si era scatenato su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Inoltre, recentemente si rincorrevano delle voci su un presunto flirt con Michele Morrone, protagonista del film erotico 365 giorni. Prima di Natale, infatti, alcune foto che li ritraeva insieme avevano fatto subito sognare i fan dell’argentina. Pare, però, che in entrambi i ...

... con la controreplica della mamma, che è emerso che la storia con Spinalbese è giunta al capolinea: 'Ma come no - ha detto- ? Visto che mamma è, scusami un attimo, almeno ho uno che mi ...... prova a difendersi: [...] Santiago, figlio diRodriguez e Stefano De Marino, ha deciso di rimproverare la mamm [...] Al momento la showgirl si è dichiarata, e fin qui le voci sulla ...Sembrava tornato il sereno tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, o forse ci speravamo. Dopo le foto pubblicate da Chi la crisi sembrava superata ma così non è. A ...Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è tutto finito. Per occupare il tempo Belen ha filmato con il cellulare il figlio Santiago mentre preparava delle uova e ha scherzato con lui sulle sue doti. ...