“Avete notato cosa ha fatto?” Marcolin esalta Osimhen (Di lunedì 17 gennaio 2022) Victor Osimhen è finalmente tornato in campo dopo lo scontro fortuito con Milan Skriniar, difensore dell’Inter, che lo ha tenuto fermo per ben due mesi, costringendolo a saltare anche la Coppa d’Africa. Il rientro in campo del centravanti nigeriano è stato commentato anche negli studi di DAZN nel post-partita di Bologna-Napoli. Osimhen Bologna NapoliMarcolin su Osimhen: “Non ha paura, l’ho visto pronto” Dario Marcolin, ex centrocampista di Lazio e Napoli tra le altre, ha commentato negli studi di DAZN il rientro in campo di Victor Osimhen. Di seguito quanto dichiarato. “Ha fatto due o tre strappi importanti: mi sembra ritrovato, sia fisicamente che in volto. Ho notato che va nei duelli, va negli scatti e anche a contrasto con gli avversari. Il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Victorè finalmente tornato in campo dopo lo scontro fortuito con Milan Skriniar, difensore dell’Inter, che lo ha tenuto fermo per ben due mesi, costringendolo a saltare anche la Coppa d’Africa. Il rientro in campo del centravanti nigeriano è stato commentato anche negli studi di DAZN nel post-partita di Bologna-Napoli.Bologna Napolisu: “Non ha paura, l’ho visto pronto” Dario, ex centrocampista di Lazio e Napoli tra le altre, ha commentato negli studi di DAZN il rientro in campo di Victor. Di seguito quanto dichiarato. “Hadue o tre strappi importanti: mi sembra ritrovato, sia fisicamente che in volto. Hoche va nei duelli, va negli scatti e anche a contrasto con gli avversari. Il ...

