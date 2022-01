Arisa: “Ecco perchè volevo partecipare a Sanremo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ospite della puntata domenicale di Verissimo Arisa si è raccontata rivelando sogni e ambizioni. Personaggio decisamente oltre le regole, molto amata dal pubblico per la sua spontaneità la cantante si sta godendo il momento di celebrità dovuto sia alla sua musica che alla recente vittoria a Ballando con le stelle. Arisa ha parlato dell’esperienza tutta Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ospite della puntata domenicale di Verissimosi è raccontata rivelando sogni e ambizioni. Personaggio decisamente oltre le regole, molto amata dal pubblico per la sua spontaneità la cantante si sta godendo il momento di celebrità dovuto sia alla sua musica che alla recente vittoria a Ballando con le stelle.ha parlato dell’esperienza tutta

Advertising

infoitcultura : Andrea di Carlo sta con un'altra cantante, sembra essere una collega di Arisa: ecco chi è - onekiss4you : #Verissimo eppure scusate ma niente da dire sulla sua voce.... Ma c'è qualcosa di #arisa che non mi quadra.... Non… - Britney01961304 : Ecco perché ad Arisa piace Dayane due folli uguale ahahah adoro DAYANE X VERISSIMO #mellos - thepeopleu : Ho sentito arisa dire che i genitori non hanno vezzi se non tipo mangiare hene che per loro è roba basilare Ecco qu… - TeleConsiglio : Siete in tanti e quando finisce il #Verissimo del sabato non siete tristi perché sapete che arriva l’edizione della… -