Agcom su DAZN, test di velocità e rimborsi: ecco la tutela per gli utenti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Agcom prende la decisione su DAZN: test di velocità per il rimborso degli utenti che subiscono danno della visione degli eventi Agcom, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, ha creato un test di velocità da applicare all'applicazione DAZN. Lo speed test, chiamato Misurainternet, aiuterà l'abbonato a capire l'effettivo problema della manca visione dell'evento. Se la qualità della connessione non è buona verrà ritenuta responsabile la società che vende l'abbonamento. Al contrario ricadrebbe su DAZN e si potrà richiedere il rimborso della giornata pari a 7,50 euro. Il test partirà da giovedì e verrà estesa a tutte le piattaforme di streaming, compreso Amazon. Lo riporta La ...

