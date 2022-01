TOP10 DELLA SETTIMANA: DOMINA INTER-JUVE, SEGUE DOC. TERZA PIAZZA PER C’È POSTA PER TE (Di domenica 16 gennaio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 9 al 15 gennaio 2022. DOMINA INTER-JUVE, SEGUE il ritorno di Doc: Nelle Tue Mani con oltre 7 milioni. Medaglia di bronzo per C’è POSTA per Te. Fuori dal podio per 200.000 telespettatori c’è Tolo Tolo. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale5 INTER-JUVEntus 7.890.000 #2 Rai1 Doc: Nelle Tue Mani 7.054.000 #3 Canale 5 C’è POSTA per Te 5.546.000 #4 Canale 5 Tolo Tolo 5.314.000 #5 Rai1 Non mi Lasciare 4.561.000 #6 Rai1 The Voice Senior 3.902.000 #7 Rai1 Tali e Quali 3.869.000 #8 Canale5 Grande Fratello Vip ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 gennaio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna ladal 9 al 15 gennaio 2022.il ritorno di Doc: Nelle Tue Mani con oltre 7 milioni. Medaglia di bronzo per C’èper Te. Fuori dal podio per 200.000 telespettatori c’è Tolo Tolo. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale5ntus 7.890.000 #2 Rai1 Doc: Nelle Tue Mani 7.054.000 #3 Canale 5 C’èper Te 5.546.000 #4 Canale 5 Tolo Tolo 5.314.000 #5 Rai1 Non mi Lasciare 4.561.000 #6 Rai1 The Voice Senior 3.902.000 #7 Rai1 Tali e Quali 3.869.000 #8 Canale5 Grande Fratello Vip ...

