TIM costringe a cambiare | l’annuncio a tutti i clienti

Leggi su vesuvius

(Di domenica 16 gennaio 2022) Nuova strategia per Tim in vista dell’anno nuovo. L’operatore infattirà gli utenti a: svolta epocale per il provider. Tim come sempre è uno degli operatori telefonici più attivi sul mercato, risultando uno dei leader del settore della telefonia insieme a Vodafone e WindTRE. Infatti il provider italiano adesso è pronto a rinnovarsi, decidendo di abbandonare le tecnologie più obsolete. L’ultima decisionerà gli utenti a. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta. Le novità riguardanti la compagnia telefonica italiana (via Screenshot)Nel corso di questo nuovo anno Tim ha tantissime frecce nel suo arco, con il provider italiano che sta cercando di imporre la tecnologia di ultima generazione ai suoi. Infatti l’operatore ...