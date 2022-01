Sport in tv oggi (domenica 16 gennaio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 16 gennaio 2022) oggi, domenica 16 gennaio 2021, saranno di scena diversi Sport: il calcio con Serie A e Coppa d’Africa, il basket con Serie A e NBA, la pallamano con le Qualificazioni ai Mondiali 2023, il ciclocross con la Coppa del Mondo, e gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle, biathlon, bob (valide per gli Europei), slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre l’IBU Junior Cup di biathlon ed il Gala degli Europei di pattinaggio artistico. programma Sport IN TV oggi (domenica 16 gennaio) 00.30 Basket NBA, Regular Season: Milwaukee Bucks-Toronto Raptors – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now 03.30 Basket NBA, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)162021, saranno di scena diversi: il calcio con Serie A e Coppa d’Africa, il basket con Serie A e NBA, la pallamano con le Qualificazioni ai Mondiali 2023, il ciclocross con la Coppa del Mondo, e gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle, biathlon, bob (valide per gli Europei), slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre l’IBU Junior Cup di biathlon ed il Gala degli Europei di pattinaggio artistico.IN TV16) 00.30 Basket NBA, Regular Season: Milwaukee Bucks-Toronto Raptors – SkyUno, SkyNBA, Sky Go, Now 03.30 Basket NBA, ...

Advertising

leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 16 gennaio 2022 Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - andreastoolbox : Novak Djokovic, le news di oggi dall'Australia | Sky Sport - OA_Sport : Tutti gli sport da seguire oggi, domenica 16 gennaio, in tv ed in streaming - OA_Sport : Tutti gli sport invernali da seguire oggi, domenica 16 gennaio, in tv ed in streaming - sportli26181512 : Novak Djokovic, le news di oggi dall'Australia: udienza conclusa, sentenza in mattinata: La Corte federale australi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Diretta slalom Wengen/ Streaming video Rai: occasione per Razzoli! (CdM sci) ... e chi sono i favoriti per la vittoria della gara di oggi. Diretta slalom Adelboden/ Ha vinto ... Sia la prima che la seconda manche saranno infatti trasmesse su Rai Sport (e il gemello Rai Sport +) e ...

Per Djokovic è il giorno del verdetto I giudici dovrebbero annunciare la loro sentenza oggi. La corte deve valutare l'appello del ... anche per lo 'status di alto profilo e il suo essere un modello nella comunità dello sport'. Insomma, il '...

Sport in tv oggi (sabato 15 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport PRIMA PAGINA - Gazzetta e il caso Dybala: "Gol senza Joya" "Dybala, gol senza Joya", titola in merito La Gazzetta dello Sport, raccontando che l'Inter resta alla finestra per il numero 10 della Juventus. Il big match Atalanta-Inter. Il posticipo domenicale ...

Inaugurata tensostruttura della Cittadella dello sport di Francesca Chilloni La nuova tensostruttura, fondamentale tassello della "Cittadella dello Sport" del polo D’Arzo, è stata inaugurata ieri mattina dalle autorità politiche e dall’imprenditore Roland ...

... e chi sono i favoriti per la vittoria della gara di. Diretta slalom Adelboden/ Ha vinto ... Sia la prima che la seconda manche saranno infatti trasmesse su Rai(e il gemello Rai+) e ...I giudici dovrebbero annunciare la loro sentenza. La corte deve valutare l'appello del ... anche per lo 'status di alto profilo e il suo essere un modello nella comunità dello'. Insomma, il '..."Dybala, gol senza Joya", titola in merito La Gazzetta dello Sport, raccontando che l'Inter resta alla finestra per il numero 10 della Juventus. Il big match Atalanta-Inter. Il posticipo domenicale ...di Francesca Chilloni La nuova tensostruttura, fondamentale tassello della "Cittadella dello Sport" del polo D’Arzo, è stata inaugurata ieri mattina dalle autorità politiche e dall’imprenditore Roland ...