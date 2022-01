Quirinale | le trame di Gianni Letta

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il braccio destro del Cav ha ricucito col leader leghista ed è vicino a Draghi. Nella sfida per l’elezione alla presidenza della Repubblica è pronto a entrare in azione nel secondo tempo

Ledi Berlusconi per andare al: se fosse vero è sarebbe uno schifo. Ma poiché le testimonianze sono tante, anzi troppe, c'è da pensare che le cose stiano andando così. Mai nella storia ...Troppo tempo ancora, prima del segreto dell'urna, e troppeda dirimere. Ecco però 10 domande ... che però è il partito di minoranza, nessuno ha candidato a tutti gli effetti Draghi al. ...A perderci di più sarebbe il Partito Democratico. Il Pd non vince le elezioni dal 2013 eppure, tranne che per la parentesi del governo Conte I, è sempre riuscito a far parte della maggioranza. Il cent ...In vista dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica Pd e M5s continuano a sperare in un Mattarella bis ...