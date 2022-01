(Di domenica 16 gennaio 2022) Le , sono valide per le prossime cinque estrazioni e sono composte da 5 colonne. Le sono elaborare con metodo matematico statistica dopo la 16a estrazione del mese.Obbiettivo 3 punti – By GiGi LoTTo © 16-01-10-17-1421-15-04-02-5404-36-49-46-0504-45-11-40-4304-42-37-43-53 Si consiglia di giocare leper cinque colpi, in caso di vincita con due punti al 1 colpo proseguire la giocata fino al 3 colpo, se vengo totalizzate vincite con punti 3, 4 e 5 sospendere il gioco. La probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 3.478.761 volte, si vince anche se fai 2, 3, 4 punti, ovviamente la vincita è proporzionale hai numeri centrati. GiGi LoTTo consiglia anche: 16a del mese previsionecon obbiettivo 5 punti – Leggi tutte le informazioni 17a del mese ...

Advertising

GiGi_Lotto : Previsioni MillionDay del 17-01-2022 - controcampus : ?? #estrazione #millionday ?? Segui Diretta #16Gennaio2022 - infoitcultura : Estrazione MillionDAY 13 gennaio 2022: previsioni e numeri vincenti - zazoomblog : Previsioni MillionDay del 14-01-2022 - #Previsioni #MillionDay #14-01-2022 - GiGi_Lotto : Previsioni MillionDay del 14-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni MillionDay

Le stesse che valgono per l'estrazionedel 16 gennaio 2022 e per tutte le prossime. Il ... Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 4 12 14 20 Chi vince, ci ...L'estrazionedi sabato 15 gennaio 2022 si terrà alle 19.00 . In palio c'è sempre 1 ... Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - Verifica vincita ...MillionDay è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. Questi i numeri vincenti della serata di oggi. MillionDay, su Leggo.it la diretta dell'estrazione ...Leggi anche –> Million Day: la cinquina vincente di oggi mercoledì 12 gennaio Guai a sottovalutare il rischio ludopatia: giocare va bene, ma bisogna farlo responsabilmente e sempre con moderazione. An ...