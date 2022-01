Nba 2021/2022, Nets-Pelicans: infortunio al ginocchio per Durant (VIDEO) (Di domenica 16 gennaio 2022) Brutte notizie per i Brooklyn Nets. Durante il match di Nba contro i New Orleans Pelicans, Kevin Durant è stato costretto a lasciare il campo dopo soli dodici minuti di gioco a seguito di un fortuito scontro con il compagno di squadra Bruce Brown. Dopo una prima analisi in spogliatoio si è parlato di distorsione al ginocchio; Steve Nash ha spiegato in conferenza stampa che lo statunitense si sottoporrà a tutti gli esami clinici del caso nelle prossime ore per valutare l’entità di un infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Brutte notizie per i Brooklyne il match di Nba contro i New Orleans, Kevinè stato costretto a lasciare il campo dopo soli dodici minuti di gioco a seguito di un fortuito scontro con il compagno di squadra Bruce Brown. Dopo una prima analisi in spogliatoio si è parlato di distorsione al; Steve Nash ha spiegato in conferenza stampa che lo statunitense si sottoporrà a tutti gli esami clinici del caso nelle prossime ore per valutare l’entità di un. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Nba 2021/2022: infortunio al ginocchio per #Durant (VIDEO) - ENG333BOT : RT @Eurosport_IT: Cadono i Bucks contro i Toronto Raptors ?? I Los Angeles Lakers ancora k.o. ?? I Boston Celtics sgambettano i Chicago Bulls… - Eurosport_IT : Cadono i Bucks contro i Toronto Raptors ?? I Los Angeles Lakers ancora k.o. ?? I Boston Celtics sgambettano i Chicago… - Gazzetta_it : RT @dchinellato: Chi è l'mvp di questa prima parte di 2021-22 di #NBA75 Per @Gazzetta_it ho compilato la top10: la trovate qui. GRATIS htt… - dchinellato : Chi è l'mvp di questa prima parte di 2021-22 di #NBA75 Per @Gazzetta_it ho compilato la top10: la trovate qui. GRAT… -