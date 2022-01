Napoli, c’è l’ok di Spalletti per Tagliafico: l’Ajax chiede 18 milioni (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo le dichiarazioni di facciate del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il mercato invernale del Napoli può considerarsi concluso. Eppure la verità è che la dirigenza continua muoversi per provare ad acquistare un terzino sinistro, di cui in rosa vi è bisogno da anni ormai. E nelle ultime ore a tal proposito si è fatto avanti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo le dichiarazioni di facciate del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il mercato invernale delpuò considerarsi concluso. Eppure la verità è che la dirigenza continua muoversi per provare ad acquistare un terzino sinistro, di cui in rosa vi è bisogno da anni ormai. E nelle ultime ore a tal proposito si è fatto avanti L'articolo

Advertising

Tg3web : Al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, c'è chi lavora ogni giorno per cercare di strappare i giovani al… - mirkocalemme : @Napoli_Report Ho anche detto che è un'operazione difficile, ma non impossibile e che c'è il sì del calciatore (da… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Julian Alvarez offerto al Napoli, c'è una clausola rescissoria di 25 milioni' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Julian Alvarez offerto al Napoli, c'è una clausola rescissoria di 25 milioni' - sportli26181512 : Napoli, occhi su Tagliafico: c'è l'ok di Spalletti, ballano 10 milioni con l'Ajax: Con l'arrivo di Tuanzebe, il mer… -