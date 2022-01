Migranti, Mare Jonio salpata da Trapani, capomissione una 35enne palermitana (Di domenica 16 gennaio 2022) Trentacinque anni, palermitana e tra le più giovani capomissione della flotta civile europea. E’ Sheila Melosu, per anni attivista e volontaria di Emergency e adesso a bordo della Mare Jonio, l’unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana, salpata ieri dal porto di Trapani, per la sua decima missione nel Mediterraneo centrale. “Quando nel 2019, al ritorno dalla terza missione, la Mare Jonio è arrivata a Palermo – racconta – ho cominciato a occuparmi della logistica e dello shipping management della nave. E sono diventata anche parte integrante della vita associativa a livello locale e nazionale di Mediterranea. Sono ‘salita a bordo’ allora, e adesso eccomi qui”. Una ‘formazione sul campo’, la sua, maturata durante gli anni, “dieci, dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Trentacinque anni,e tra le più giovanidella flotta civile europea. E’ Sheila Melosu, per anni attivista e volontaria di Emergency e adesso a bordo della, l’unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana,ieri dal porto di, per la sua decima missione nel Mediterraneo centrale. “Quando nel 2019, al ritorno dalla terza missione, laè arrivata a Palermo – racconta – ho cominciato a occuparmi della logistica e dello shipping management della nave. E sono diventata anche parte integrante della vita associativa a livello locale e nazionale di Mediterranea. Sono ‘salita a bordo’ allora, e adesso eccomi qui”. Una ‘formazione sul campo’, la sua, maturata durante gli anni, “dieci, dai ...

