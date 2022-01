Meteo in Lombardia, a Milano ancora sole (e le mimose fioriscono con due mesi di anticipo) (Di domenica 16 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Cielo sereno su Milano e la Lombardia per tutta la prossima settimana. L’anticiclone delle Azzorre caratterizzerà ancora i prossimi giorni con conseguente aumento dell’inquinamento. Infatti a Milano già sono banditi da qualche giorno i mezzi fino agli Euro4 e sono vietati i falò di Sant’Antonio. Questo aumento anomalo delle temperature ha come conseguenza la fioritura tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 16 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Cielo sereno sue laper tutta la prossima settimana. L’anticiclone delle Azzorre caratterizzerài prossimi giorni con conseguente aumento dell’inquinamento. Infatti agià sono banditi da qualche giorno i mezzi fino agli Euro4 e sono vietati i falò di Sant’Antonio. Questo aumento anomalo delle temperature ha come conseguenza la fioritura tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

