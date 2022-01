Advertising

Pall_Gonfiato : #Marelli fa infuriare i tifosi dell'#Atalanta: 'Fallo di #Perisic su #Pasalic non è da rigore. Decisione giusta' -

Ultime Notizie dalla rete : Marelli infuriare

Il Pallone Gonfiato

...è stato così disastroso Chiffi in Milan - Roma? Due espulsioni per la Roma e due rigori al Milan hanno fattoMourinho, che ha messo sotto accusa sia l'arbitro che il Var. Lucasul ...Ma non è solo il gol in fuorigioco a fari tifosi del Milan, anche l'episodio del fallo ... Anche ex arbitri comehanno cambiato idea sul giudizio, dicendo che è stato giusto annullare ...Roma-Juventus, arbitri ancora protagonisti contro i giallorossi: rigore negato sul fallo di mano di De Ligt, ecco cosa ne pensa Marelli.