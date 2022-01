LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee in DIRETTA: tra poco si parte, si annuncia una tracciatura non semplice! (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 13.30 LA START-LIST DEL SuperG DI Zauchensee 11.21 L’Italia, come sempre in SuperG, parte con i favori del pronostico. Le frecce al nostro arco sono numerose, con le solite Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone alle quali si aggiungono le due Delago, senza dimenticare Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni. LA START-LIST DELLA GARA ODIERNA 1 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 6 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 8 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic9 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 13.30 LA START-LIST DELDI11.21 L’Italia, come sempre incon i favori del pronostico. Le frecce al nostro arco sono numerose, con le solite Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone alle quali si aggiungono le due Delago, senza dimenticare Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni. LA START-LIST DELLA GARA ODIERNA 1 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head 2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 6 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 8 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic9 ...

