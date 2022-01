Juventus-Udinese 2-0, Dybala polemico: “Nulla da dimostrare” (Di domenica 16 gennaio 2022) La Juventus riscatta il ko della Supercoppa italiana e vince ancora in campionato (8° risultato utile consecutivo). All`Allianz, la Juventus batte 2-0 l`Udinese. Dybala torna titolare e segna al 19` (con annessa esultanza polemica senza esultare e guardando la tribuna, "Non ho niente da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo, io sono a disposizione del mister" dirà a fine gara). L`Udinese fatica a rispondere ma ci prova in un paio di circostanze con Beto. Nella ripresa i padroni di casa mettono al sicuro il risultato grazie a un colpo di testa di McKennie."Rispetto a mercoledì, quando abbiamo tenuto mentalmente e tecnicamente per 120', stasera nella ripresa siamo usciti mentalmente dalla partita - ha spiegato Massimiliano Allegri a fine gara -. Ero ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Lariscatta il ko della Supercoppa italiana e vince ancora in campionato (8° risultato utile consecutivo). All`Allianz, labatte 2-0 l`torna titolare e segna al 19` (con annessa esultanza polemica senza esultare e guardando la tribuna, "Non ho niente daa nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo, io sono a disposizione del mister" dirà a fine gara). L`fatica a rispondere ma ci prova in un paio di circostanze con Beto. Nella ripresa i padroni di casa mettono al sicuro il risultato grazie a un colpo di testa di McKennie."Rispetto a mercoledì, quando abbiamo tenuto mentalmente e tecnicamente per 120', stasera nella ripresa siamo usciti mentalmente dalla partita - ha spiegato Massimiliano Allegri a fine gara -. Ero ...

